Coś złego dzieje się z tenisem. Coś złego dzieje się ze sportem

Caroline Garcia to kolejna tenisistka, która wyznaje, że ma problem z wytrzymaniem psychicznie gry w tenisa. "On może prowadzić do obłędu" - mówi, wpisując się w coraz liczniejsze grono zawodniczek, które przeżyły załamanie albo wpadły w kryzys psychiczny związany ze sportem. Wielu ze sportowców słyszy jednak: nie masz prawa do słabości.