Córka znanej tenisistki zmienia barwy narodowe. Będzie reprezentować Polskę

Nazwisko Feistel może kojarzyć się wielu kibicom tenisa ze względu na wybitną tenisistę, Magdalenę Mróz-Feistel, która w 1992 roku reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie. Miłością do sportu 52-latka zaraziła swoją córkę, Ginę. 19-latka posiada polsko-niemieckie obywatelstwo i do tej pory na kortach reprezentowała barwy naszych zachodnich sąsiadów. Teraz młoda tenisistka postanowiła podjąć decyzję o występach pod polską flagą.

