Córka siatkarza znowu błysnęła. Powtórka z Australian Open, rywalka 17-latki na kolanach

Po zmaganiach w stolicy Francji hiszpańską tenisistkę oglądaliśmy już głównie w rywalizacji singlistek - Sorribes Tormo, która plasuje się na 103. miejscu w światowym zestawieniu, dotarła do drugiej rundy US Open, zagrała w ćwierćfinale w Monastyrze, później przebrnęła przez kwalifikacje do "tysięcznika" w Pekinie, by odpaść po drugiej rundzie i porażce z wyżej notowaną Madison Keys.

Reklama