Coraz mniej miejsc w Mastersie. Hubert Hurkacz bez prawa do błędu

Zverev z niepokojem może patrzeć na wyniki Rune i Hurkacza

Dla obu zawodników mecz miał bardzo duże znaczenie nie tylko ze względu na awans do ćwierćfinału. Zwycięzca gwarantował sobie udział w Mastersie w Turynie, turnieju w którym weźmie udział ośmiu najlepszych zawodników w 2023 roku.

Po wygranej Tsitsipas jest już pewien występu w hali Pala Alpitour. W tej chwili ma 4055 punktów, a kolejnym tenisistą w rankingu Race to Turin jest Zverev z 3 585 punktami. Niemiec nie ma już gdzie odrobić straty blisko 500 punktów. Nie ma go na liście zgłoszeń do turniejów w Metzu i Sofii, które zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu. Nawet jeżeli Zverev wygrałby w Lotaryngii bądź Bułgarii, też nie miałby szans dogonić Greka. Triumfator tych imprez otrzymuje "tylko" 250 punktów.