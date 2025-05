W ten sposób wyeliminowała z gry tenisistkę, która wygrała trzy z czterech poprzednich edycji zmagań w Rzymie. Po kilkudziesięciu godzinach przerwy ponownie wyszła na kort. Tym razem, by rywalizować o awans do ćwierćfinału tysięcznika w stolicy Italii. Jej przeciwniczką była Elina Switolina. Ukrainka złapała znakomitą formę w ostatnich tygodniach. Wygrała turniej WTA 250 w Rouen, później dotarła do półfinału w Madrycie. Świetną dyspozycję potwierdziła także podczas dzisiejszej potyczki z 31-letnią zawodniczką ze Stanów Zjednoczonych.