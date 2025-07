Collins w centrum zamieszania, hamulce puściły kompletnie. "Zaczął mnie całować"

Co więcej, ta jakiś czas temu zapowiadała koniec zawodowej kariery z końcem 2024 roku, jednakże zdecydowała się zmienić zdanie i dalej rywalizuje na korcie.

Niedawno w podcaście "Reign with Josh Smith" wypowiedziała się także o mizoginii, czyli o nienawiści, pogardzie wobec kobiet lub dziewcząt . W rozmowie opowiedziała o swojej sytuacji, gdy doświadczyła właśnie tego zjawiska.

- Często, gdy reagujemy na czyjeś niewłaściwe zachowanie, nasza reakcja jest traktowana jak samo wykroczenie. To prawie jakbyśmy nie mieli prawa reagować. Miałam sytuację, gdy dołączyłam do cyklu rozgrywek i musiałam zmierzyć się z bardzo natrętnym kamerzystą . Przegrałam długi mecz w trzech setach, wyszłam z kortu i byłam bardzo zmęczona - rozpoczęła.

Opowieść miała jednak swoją kontynuację, bowiem podejść miał do niej pewien mężczyzna, prawdopodobnie fan, który chciał ją uściskać. Według Collins w pewnym momencie jego zamiary się zmieniły, hamulce puściły mu kompletnie i zaczął ją całować .

Nagle ten facet mówi: "Och, Danielle, naprawdę mi przykro, czy mogę cię przytulić?". Spojrzałam na mojego trenera i odpowiedziałam: "Oczywiście". Podchodzi do mnie, żeby mnie objąć, a nagle próbuje mnie pocałować i pomyślałam: "O, nie!". Dosłownie zaczął całować mnie w policzek

31-latka przyznała również, że ludzie nie wiedzą wszystkiego, co dzieje się wokół gwiazd tenisa. Wielokrotnie na arenie zmagań pojawiają się specyficzni mężczyźni, którzy nie pozostawiają tenisistkom swobody.

- Ludzie nie widzą, co dzieje się za kulisami - dziwni mężczyźni, którzy pojawiają się na naszych turniejach i podążają za nami do hoteli. Więc tak, czasem dochodzimy do punktu bez powrotu - zakończyła.