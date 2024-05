Collins ujawniła prawdę. Jest chora i nie zmieni zdania o zakończeniu kariery

Danielle Collins w styczniu zaskoczyła fanów tenisa. Na starcie sezonu Amerykanka ogłosiła, że to ostatni rok gry w jej karierze z powodu chorób, z którymi żyje. W tym sezonie gra znakomicie i utrzymuje się na 10. miejscu w rankingu WTA. Dlatego też 30-latka zaczęła dostawać pytania, czy nie zmieni zdania i zrezygnuje z przejścia na sportową emeryturę. Przy okazji Rolanda Garrosa Collins znów została o to zapytana i tym razem ujawniła, iż lekarze powiedzieli jej, że to ostatni dzwonek.