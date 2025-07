Collins rusza na pomoc Idze Świątek. Historyczny hit z udziałem "jedynki" w Montrealu

Teoretycznie jest szansa, by już po zawodach w Kanadzie Polka znów była światową dwójką w rankingu, ale nie wszystko jest tu w jej rękach. W rankingu WTA traci do Amerykanki 856 punktów - sama musi więc wygrać całe zawody, ale to nie wystarczy. Drugi warunek obowiązkowy zakłada przegraną Gauff w drugiej lub trzeciej rundzie.

WTA 1000 Montreal. Awans Danielle Collins do drugiej rundy. Tam dojdzie do amerykańskiego hitu

Sobotnie losowanie wskazało, że rywalką Gauff zostanie albo Danielle Collins, albo zawodniczka z kwalifikacji - w to "okienko" trafiła Wiktorija Tomowa . Bułgarka nie sprawiła dziś w nocy sensacji, jedynie w drugim secie miała moment, w którym mogła odwrócić losy tego spotkania. Collins miała za sobą dwie porażki z rzędu z Pokami - w Wimbledonie uległa Idze Świątek , w Waszyngtonie - Magdzie Linette . A tu szybko przełamała Bułgarkę na 2:0 i kontrolowała serwisami starcie do końca pierwszej partii (6:3).

Choć jeszcze na początku stycznia Collins z ławki owacyjnie reagowała na punkty Gauff, gdy ta ogrywała Igę Świątek w finale United Cup, to one na korcie jeszcze nie rywalizowały. We wtorek dojdzie więc do ich pierwszej potyczki.