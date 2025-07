Collins nie wytrzymała, hamulce puściły kompletnie. Linette patrzyła zaskoczona

Chociaż Collins prowadziła już w pierwszej partii 4:1, Linette zanotowała niesamowity zryw i doprowadziła do remisu 4:4 . Od tamtej pory to ona była na fali wznoszącej. Wpływ na słabszą postawę 31-latki mogły mieć problemy zdrowotne, a także incydent, do jakiego doszło po trzecim gemie.

Tym razem stosunkowo szybko opanowała nerwy, ale widać było, że jest nieco roztrzęsiona. Wykorzystała to Polka, która wygrała trzy gemy z rzędu i zaczęła od przewagi 3:0. Nie oddała jej już do końca spotkania. Triumfowała ostatecznie 7:5, 6:4 i to ona awansowała do 2. rundy. W niej zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Anna Kalinskaja - Kamilla Rachimowa.