Coco Gauff znów to zrobiła. Zrobiło się niebezpiecznie, nerwy puściły

Na ten moment Coco Gauff to czwarta, a Elina Switollina dziewiąta rakieta świata. Obie tenisistki spotkały się w półfinale WTA 1000 Dubaj. Wcześniej zagrały ze sobą w ćwierćfinale Australian Open. Wtedy to żona Gaela Monflisa była górą, triumfowała gładko 6:1, 6:2.

Po tamtym spotkaniu młoda Amerykanka po prostu nie wytrzymała. Kiedy tylko opuściła kort, udała się w zaciszne miejsce, gdzie z nerwów dosłownie roztrzaskała rakietę, chcąc pozbyć się negatywnych emocji. Wszystko nagrały kamery.

Niepokojące zachowanie Coco Gauff. Jest nagranie

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich rywalizacja była już dużo bardziej zacięta. Pierwszy set należał do Switoliny (6:4). Za to drugi zakończył się tie-breakiem, w którym zawodniczki zdobyły łącznie niemal 30 punktów.

"Półfinał między Coco Gauff i Eliną Switoliną był widowiskiem wybitnym. Amerykanka zmagała się z problemami, ale w krytycznych momentach grała genialnie. Drugi set trwał 85 minut, Ukrainka miała cztery piłki meczowe, Gauff - sześć setboli. Aż siódmy wykorzystała, wygrała 15-13 w tie-breaku" - relacjonował Andrzej Grupa, tenisowy ekspert Interii Sport.

W trzeciej, decydującej odsłownie to reprezentantka kraju naszych wschodnich sąsiadów lepiej wytrzymała ciśnienie. Przy stanie 4:4 zgarnęła dwa kolejne gemy i zamknęła mecz wynikiem 6:4, 6:7 (13), 6:4. O tytuł w Dubaju Elina Switolina powalczy z Jessicą Pegulą.

Coco Gauff już drugi raz w tym roku przegrała z Ukrainką. Niestety podczas piątkowego pojedynku Amerykanka nie potrafiła nad sobą zapanować. W mediach społecznościowych szybko poniosły się nagrania, na których widać, jak 21-latka po nieudanych zagraniach bije się rakietą po głowie.

Oprócz tego - szczególnie po podwójnych błędach serwisowych, których miała aż 12 - wściekła krytykowała samą siebie pod nosem. Jej mowa ciała mówiła sama za siebie. Frustracja czwartej rakiety świata była tak duża, że zwyczajnie przeszkadzała jej w grze. To czerwona lampka dla jej sztabu. Być może warto jeszcze więcej czasu poświęcić na pracę z psychologiem.

Finał WTA 1000 Dubaj odbędzie się w sobotę 21 lutego o godz. 16:00. Elina Switolina ma już na koncie dwa puchary przywiezione z Zjednoczonych Emiratów Arabskich (z 2017 i 2018 roku). Żadna Amerykanka od czasów Sereny Williams (2014 rok) nie triumfowała w tych zawodach.

