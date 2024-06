Nowa wiceliderka światowego rankingu WTA długo nie rozpaczała nad porażką z naszą gwiazdą w półfinale. Coco Gauff i Katerina Siniakova wygrały finał debla w Roland Garros. W ostatecznym pojedynku zawodniczki pokonały Włoszki Sarę Errani i Jasmine Paolini 7:6 (7-5), 6:3 . Dla 20-latki pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych był to pierwszy wielkoszlemowy triumf w grze podwójnej. Tenisistka musiała przejść trudną drogę do tego prestiżowego tytułu.

Coco Gauff bez ogródek. Wcale nie było kolorowo, padły mocne słowa

Zawodniczka, choć odpadła z rywalizacji indywidualnej na etapie półfinałów, ma powody do zadowolenia. Amerykanka awansowała w światowym rankingu WTA na drugie miejsce. Plus oczywiście sięgnęła po główną nagrodę w deblu. Co ciekawe, jeszcze niedawno miała wiele myśli w związku ze swoją karierą. Sportsmenka ujawniła, że po zajęciu drugiego miejsca w US Open 2021 i French Open 2022 była bliska rezygnacji z gry podwójnej.