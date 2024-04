Coco Gauff zabrała głos w ważnej sprawie. Apeluje do światowych liderów

Coco Gauff należy do grona sportsmenek, które nie boją się zabierać głosu w ważnych sprawach. Amerykanka w przeszłości wielokrotnie wypowiadała się na tematy, które dla wielu ludzi mogą być tematami tabu. I tym razem utytułowana tenisistka postanowiła powiedzieć, co leży jej na sercu. W rozmowie z dziennikarzami portalu BILD ujawniła, co sądzi o obecnej sytuacji na świecie. Jej słowa dają do myślenia.