Coco Gauff wróciła do gry, co za forma. Wyśmienita seria dalej trwa

13. zwycięstwo z rzędu Coco Gauff

Dla Amerykanki był to pierwszy mecz po trzech tygodniach odpoczynku. Zasłużyła na niego. 10 września wygrała US Open, pierwszy w karierze turniej wielkoszlemowy. Wcześniej zagrała we wszystkich turniejach US Swing. Triumfowała w dwóch z nich - w Waszyngtonie i Cincinnati. W nieco ponad miesiąc rozegrała 19 spotkań. Przegrała tylko raz - z Jessiką Pegulą w Montrealu.