Coco Gauff spada ze ścieżki Igi Świątek. Koszmar trwa, złej serii ciąg dalszy

- Chcę spróbować wygrać w Madrycie, Rzymie lub tutaj. Chcę mieć w kolekcji kolejny tytuł na kortach ziemnych. Więc wygranie któregokolwiek z tych turniejów byłoby miłe - mówiła w Stuttgarcie Coco Gauff, jeszcze przed rozpoczęciem zmagań. Zimą wydawało się, że to właśnie ona, a nie Aryna Sabalenka , może bardziej napsuć krwi Idze Świątek w walce o pozycję liderki rankingu. Raczej tego nie dokona, choć niewykluczone, że ze stolicy Hiszpanii wyjedzie jako wiceliderka. I to nie zależy już od niej.

A przecież ten rok zaczął się dla Gauff bardzo dobrze - wygrała turniej w Auckland , doszła do półfinału w Australian Open. Półfinał w Indian Wells to też niezłe osiągnięcie, ale w tej całej 27-meczowej historii z tego roku jedna rzecz zwracała uwagę - 20-latka tylko dwukrotnie trafiła na zawodniczki z TOP 20 rankingu WTA: Sabalenkę w Melbourne i Marię Sakkari w Kalifornii . I oba te spotkania przegrała. Na te wielkie gwiazdy nie wpadała, raczej ogrywała zawodniczki znacznie niżej notowane.

Dziś dostała trzecią szansę - jej rodaczka, Madison Keys , to zawodniczka nr 20 na światowej liście.

Coco Gauff kapitalnie grała w tym roku w Madrycie. I dziś też efektownie zaczęła

Gauff dotarła do czwartej rundy jak huragan: ograła "rowerem" Arantxę Rus , 6:4, 6:1 pokonała też Dajanę Jastremską . Te słowa ze Stuttgartu o chęci wygrania zawodów na mączce, można było zacząć traktować jak najbardziej poważnie. Zwłaszcza że korty w Madrycie są znacznie szybsze niż te pozostałe.

I dziś też wszystko układało się w logiczną całość, młodsza z Amerykanek prowadziła 5:2 , miała prostą drogę do wygrania seta. Madison Keys zdecydowanie lepiej czuje szybsze korty, twarde czy trawiaste, dziś początkowo miała spore problemy z celnością swoich zagrań.

W końcu jednak zaczęła bardziej ryzykować, a przecież i tak jest jedną z najbardziej ofensywnie grających tenisistek w stawce. I to zbiegło się z małym kryzysem Coco Gauff , a u niej jedno wahnięcie często wywołuje całą lawiną zdarzeń. Keys odrobiła stratę przełamania, na dodatek dokonała tego po podwójnym błędzie serwisowym rodaczki .

Przekleństwo podwójnych błędów Coco Gauff. Faworytka popisowo zawaliła mecz

Świetna dyspozycja Coco Gauff z poprzednich spotkań gdzieś się ulotniła, 20-latka grała nad wyraz przeciętnie, kątowe zagrania czy efektowne dropszoty pojawiały się w znikomych ilościach. Ale też i Keys w drugiej partii nie utrzymała tego poziomu co wcześniej. Sporo było przełamań, to jednak młodsza z Amerykanek zdołała ostatecznie wyrównać stan meczu na 1:1. Co jednak o niczym jeszcze nie świadczyło, obie grały bardzo nierówno.