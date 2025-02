Coco Gauff poza WTA 1000 w Dosze. Sensacja z polskim wątkiem w tle

Gdy Coco Gauff pewnie wszystkie pięć pierwszych spotkań w United Cup, a później pokonywała wszystkie kolejne przeszkody w Melbourne, znów pojawiły się głosy ekspertów, że oto 20-latka chce zagrozić duopolowi Aryny Sabalenki i Igi Świątek. Rok temu Gauff miała dość kiepską wiosnę, ale kapitalną jesień. To była jej szansa, by w czterech kolejnych turniejach WTA 1000 zbliżyć się do obu liderek. Zwłaszcza do Polki, która rok temu była najlepsza w Dosze i Indian Wells.

