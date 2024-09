Coco Gauff ogłosiła rozstanie, a to nie koniec. Sensacyjna nowina ws. Amerykanki

Ostatni raz dalej niż do 1/8 finału 20-latka dotarła w Rolandzie Garrosie . Wówczas w półfinale musiała uznać wyższość Igi Świątek. Kolejne wielkie wyzwania, jak Wimbledon, igrzyska olimpijskie, czy US Open, gdzie broniła wywalczonego przed rokiem tytułu, zakończyły się fiaskiem.

Coco Gauff oficjalnie ogłosiła rozstanie z trenerem. Amerykanka przeżywa trudny okres

Pod postem Amerykanki o rozstaniu ze szkoleniowcem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Większość internautów życzyła Coco powrotu do formy, a także wyrażała opinię, iż był to dobry ruch. Przy okazji przypomniano, że nie tak dawno mistrzyni US Open z 2023 roku otrzymała już propozycję współpracy. Chętnych do trenowania 20-latki na pewno nie zabraknie, ale pierwszy publicznie zgłosił się... Nick Kyrgios.