Coco Gauff nie gryzła się w język. Te słowa muszą polskich kibiców zaboleć

Coco Gauff po zwycięskim półfinale: "Sabalenka to najlepsza tenisistka świata"

- Jestem zadowolona z tego, co pokazałam dzisiaj na korcie - powiedziała Gauff. - Zawsze kiedy grasz z Aryną, to masz świadomość, że to będzie trudny mecz. W końcu to ona jest najlepsza na świecie. Jestem naprawdę szczęśliwa z tego, jak rozegrałam to spotkanie.