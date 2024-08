Coco Gauff może "dołączyć" do Aryny Sabalenki. Wieszczą sensacyjny scenariusz

Iga Świątek i Coco Gauff przed rozpoczęciem rywalizacji na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu postrzegane były jako największe faworytki do złota. Polka sięgnęła po medal brązowy, podczas gdy dla Amerykanki najważniejsza impreza sportowa 4-lecia zakończyła się fiaskiem. Wiceliderka rankingu WTA odpadła w 3. rundzie w rywalizacji z Donną Vekić . Chorwatka sprawiła w stolicy Francji wielką sensację - zakończyła turniej ze srebrem.

Seria rozczarowujących występów Coco Gauff. Amerykanka pod formą

W przeciwieństwie do Świątek Gauff nie dała sobie zbyt wiele wytchnienia i zdecydowała wziąć udział w turnieju rangi 1000 w Toronto. Tam też szybko musiała zmierzyć się ze sporym rozczarowaniem.

Amerykańska legenda "namaściła" Gauff. Wielkie wyzwanie przed wiceliderką

Mimo sporej wpadki Gauff została wyróżniona przez amerykańską legendę - Lindsay Davenport. Była liderka rankingu WTA w trakcie jednego z programów zadeklarowała, że jej zdaniem 20-latka obroni wywalczony przed rokiem tytuł wielkoszlemowy w US Open .

- Amerykanką, która ma obecnie największą szansę na sięgnięcie po tytuł wielkoszlemowy, jest Coco Gauff. Widzieliśmy na początku roku, jak Aryna Sabalenka obroniła wywalczony rok wcześniej tytuł Australian Open. Czy Coco może dwa razy z rzędu wygrać US Open? Musiałaby przystąpić do turnieju z odpowiednim myśleniem, odzyskać to - podkreśliła Davenport.