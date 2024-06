Co za zwrot akcji w meczu Magdy Linette. Ponad dwie godziny zaciętej walki

Magda Linette - Anastazja Pawluczenkowa. Ekspresowy pierwszy set

W szóstym gemie pojawiło się światełko w tunelu, choć było jasne, że może ono zbudować Linette mentalnie na drugiego seta, a nie odwrócić losy pierwszego. Linette wygrała kilka szybkich akcji "1+1", ale po chwili Pawluczenkowa domknęła otwierającą partię gemem wygranym do zera. Poznanianka po stronie returnu wygrała w tym secie zaledwie cztery piłki. Odbierała piłkę zbyt płasko, by poszukać breaka. Set potrwał 26 minut.

W piątym pojawiły się problemy - na tablicy wyników zabłysło 0:30, które niebawem przerodziło się w dwa break pointy dla Pawluczenkowej. Poznanianka się wybroniła, ale w siódmym gemie nie powtórzyła tego wyczynu, zupełnie niespodziewanie przegrywając do zera. Zawodniczka urodzona w Samarze ponownie znalazła się na fali i serwowała po awans, ale wtedy doszło do kolejnego zwrotu akcji. Linette od stanu 3:5 wygrała trzy kolejne gemy, uzyskując gwarancję co najmniej gry w tie-breaku. To on rozstrzygnął losy seta, bo Rosjanka zdobyła gema na 6:6.