Co za zwrot akcji w hicie Sabalenki z Jabeur. Kontuzja zmieniła wszystko

Wszystko zaczęło się zgodnie z planem wiceliderki rankingu, która szybko wyszła na prowadzenie 2:0, ale też błyskawicznie je straciła. Jabeur przy stanie 3:4 "sprezentowała" Sabalence kolejne przełamanie. Tenisistka urodzona w Mińsku stanęła przed szansą "wyserwowania" seta, ale doszło do przełamania powrotnego. W ostatnim momencie przed potencjalnym tie-breakiem 25-latka była jednak skuteczna po stronie returnu i zakończyła pierwszego seta.

Turniej WTA w Cincinnati: Kontuzja Ons Jabeur. Aryna Sabalenka w półfinale

W drugiej odsłonie rywalizacji to Jabeur pokazała moc, prowadząc 3:1. Zaraz potem doznała urazu prawej stopy, który zmienił wydarzenia na korcie. Finalistka The Championships 2023 po piątym gemie poprosiła o przerwę medyczną. Mimo interwencji fizjoterapeutki nie była w stanie grać na sto procent, miała wyraźne problemy z bieganiem. W rezultacie to Sabalenka wygrała ostatnie pięć gemów i jednocześnie całe spotkanie.