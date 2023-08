Co za zagranie i punkt! Zaskoczony rywal poszedł jeszcze do sędziego

Do całej sytuacji doszło w szóstym gemie pierwszego seta. Davidovich Fokina, który przegrywał 15:30, zdecydował się na serwis od dołu. Takie zagranie zaskoczyło Ruuda, który zawsze staje bardzo głęboko do pierwszego podania przeciwnika. Norweg ruszył do piłki, ale nie zdążył jej przebić na drugą stronę.