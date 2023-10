Jelena Rybakina awansowała do półfinału turnieju China Open, zaliczanego do kategorii WTA 1000. W hitowym ćwierćfinale pokonała Arynę Sabalenkę 7:5, 6:2 . Spotkanie potrwało godzinę i 37 minut. Wydawało się, że będzie bardziej zacięte, dość powiedzieć, że to Białorusinka była faworytką ekspertów.

Kluczowe dla Kazaszki w pierwszym secie było przełamanie na 6:5 po gemie, w którym zawodniczki rozegrały aż 20 wymian. Triumfatorka zeszłorocznego Wimbledonu miała w nim pięć break pointów. Wykorzystała ostatniego z nich, by po chwili "domknąć" partię własnym podaniem do 15.

WTA Pekin. Aryna Sabalenka podziękowała za mecz trenerowi Jeleny Rybakiny

Po ostatniej akcji Sabalenka szybko zebrała swoje rzeczy i zaczęła opuszczać kort. Wtedy doszło do niespodziewanej sytuacji - nagle podeszła do trenera Rybakiny, by przybić z nim "żółwika". Stefano Vukov był przy samych bandach reklamowych, także szybko i bezproblemowo mógł wyciągnąć rękę do oponentki swojej podopiecznej. Nagrania nie pokazują, czy zrobił to jako pierwszy. Te obrazki z Pekinu obiegają teraz środowisko tenisowe. "Miło to widzieć" - napisał o geście fair play profil TheTennisLetter na platformie twitter.com.