Co za zachowanie Aryny Sabalenki! Organizatorzy mieli do niej pytanie

Aryna Sabalenka notuje chyba najlepszy rok w tenisowej karierze. Już na początku wygrała swój pierwszy wielkoszlemowy turniej, triumfując w Australian Open, a także zbliża się do pozycji numer jeden w rankingu WTA, którą od kwietnia 2022 zajmuje Polka Iga Świątek. Obie panie występują teraz w Kanadzie, gdzie awansowały już do trzeciej rundy. Po zwycięstwie nad Petrą Martić Białorusinka została zaproszona do pewnej zabawy, a potem organizatorzy mieli w związku z tym do niej pytanie.