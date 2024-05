Co za występ Polki. 6:0, 6:0, istna demolka. Efektowny triumf i rekordowy ranking

Mimo porażki 21-latka złapała sporo pewności siebie i utwierdziła się w tym, że może toczyć wyrównaną walkę ze zdecydowanie wyżej notowanymi zawodniczkami. To zaowocowało kolejnym świetnym występem, tym razem w ITF W100 w Wiesbaden. Reprezentantka Polski niespodziewanie zjawiła się w eliminacjach do turnieju, a potem gromadziła kolejne zwycięstwa. Feistel zatrzymała się dopiero na drugiej rundzie głównej rywalizacji. Nasza tenisistka była bliska sprawienia sensacji w starciu z Darją Semenistają , będącą wówczas na 113. pozycji w kobiecym zestawieniu, ale nie wykorzystała serwisu po zwycięstwo przy stanie 5:4 w drugim secie.

W minionym tygodniu Gina rywalizowała w imprezie rangi ITF W50 w Otocec na terytorium Słowenii. Zmagania zakończyła na etapie półfinału. Z pewnością utkwi jej w pamięci przede wszystkim to, co wydarzyło się w piątek. Najpierw musiała dokończyć swój ćwierćfinał, a potem rozegrała maratoński pojedynek o miejsce w finale turnieju. Łącznie tego dnia spędziła ponad cztery godziny na korcie .

Gina Feistel z kolejnym imponującym zwycięstwem. Mecz trwał 54 minuty

Świetne występy zaowocowały awansem na 488. miejsce w dzisiejszym notowaniu rankingu WTA. To najwyższa lokata w dotychczasowej karierze reprezentantki Polski. Oprócz rekordowej pozycji, Feistel sprawiła sobie dzisiaj jeszcze jeden prezent. Wygrała swoje spotkanie w pierwszej rundzie eliminacji do turnieju ITF W50 w Troisdorf. I to w jakim stylu! 18-letnia Sarafina Hansen, znajdująca się aktualnie na 1059. pozycji w zestawieniu najlepszych tenisistek świata, nie zdobyła choćby jednego gema.