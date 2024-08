Co za wyczyn Paolini, to niesamowita rzadkość. Stała się jej utrapieniem

Rewelacyjny sezon Jasmine Paolini trwa w najlepsze. Włoszka z polskimi korzeniami jest prawdziwą rewelacją tegorocznych rozgrywek, a swój pierwszy mecz na wielkoszlemowym US Open z Bianką Andreescu wygrała dość pewnie. Dzięki temu zwycięstwu Paolini znów zapisała się w historii tenisa. Doszło bowiem do bardzo niecodziennego przypadku - w ciągu ostatnich 40 lat zdarzyło się to zaledwie 4 razy.