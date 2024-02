Zdaję sobie sprawę, że po takim finale więcej uwagi zawsze dostaje zwycięzca, a ludzie będą krytykować Daniiła za wypuszczenie znacznej przewagi. Taka postawa byłaby jednak świństwem, bo finał nie oddaje tego, co Rosjanin pokazywał przez cały turniej. Warto docenić to, co on osiąga przez ostatnie pięć lub sześć lat, choć niewielu to robi. Na Twitterze sporo ludzi sądzi, że to ja jestem najlepszym zawodnikiem z pojedynczym tytułem wielkoszlemowym na koncie, ale uważam, że Daniił mnie przewyższa. Był liderem rankingu, wygrał dwadzieścia turniejów, w tym także Mastersy i Finały ATP, a w US Open pokonał Novaka Dżokovicia. Sam do tego wszystkiego doszedł i był w kilku finałach wielkoszlemowych. Jeśli ktoś uważa go za gwiazdę jednego turnieju to jest idiotą i nie ma pojęcia, o czym mówi

~ oznajmił wprost.