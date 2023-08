Co za słowa o Idze Świątek! Nadal komplementuje Polkę. "Jest wielką tenisistką"

To z czego, za jakiś czas będzie się na pewno wspominało Nadala, to nieustępliwość i wielka wola walki. W swojej karierze Hiszpan wielokrotnie był już o maleńki krok od porażki, a ostatecznie udawało mu się mecz wygrywać. Bez charakteru i woli walki ta sztuka wielokrotnie byłaby niemożliwa, a niejeden tenisista złamałby się mentalnie w momentach, gdy Nadal wciąż walczył .

Wujek Nadala zachwycony Igą Świątek

To bardzo przyjemne, że ktoś taki jak Iga widzi w Rafie swojego idola. Ale on przez te wszystkie lata zasłużył, aby być przykładem dla innych. Iga jest bardzo młoda, od dłuższego momentu jest numerem jeden w rankingu, a nie mam wątpliwości, że przed nią wciąż wielka przyszłość. Jest mi więc bardzo przyjemnie, że wielki tenisista, członek mojej rodziny, jest idolem dla wielkiej tenisistki, jaką już jest Iga Świątek

Przed Igą jeszcze prawdopodobnie zdecydowanie więcej tenisowych wyzwań niż przed Nadalem. Wujek Hiszpana nie ma jednak wątpliwości, że zobaczymy jeszcze Hiszpana na kortach, a on, jak zwykle na pewno się nie podda. - Zasłużył na piękne pożegnanie. Natomiast doskonale znam jego charakter. On nie wróci, żeby tylko wrócić. On wróci, aby znów walczyć, rywalizować. To ma we krwi - dodał.