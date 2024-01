Co za słowa Igi Świątek po porażce z Niemcami. Zwróciła się do fanów

"Czasami to kwestia setnej sekundy, czasami milimetrów, czasami jednego kroku więcej... taki jest sport i nieustannie przypomina nam o tym, jak ważna jest pokora i rozumienie go" - napisała potem najlepsze tenisistka na świecie na portalu społecznościowym.

Tenis. Iga Świątek rusza do Melbourne z uśmiechem

"I choć wiem, że Wy - fani - chcieliście innego wyniku, to mam nadzieję, że doceniacie jakość, energię, zaangażowanie i emocje, które włożyliśmy jako team w ten turniej . Będziemy mieli kolejne szanse na to, żeby jak zawsze dać z siebie wszystko i poprawić rezultat" - stwierdziła Świątek.

"Co do mnie... cieszę się, że dla mnie to był dobry tydzień, z dobrymi meczami przeciwko wymagającym przeciwniczkom. Do Melbourne ruszam z uśmiechem i paroma rzeczami do przepracowania" - przyznała Polka.