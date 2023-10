Co za sceny po wielkim finale. Rywala Świątek kompletnie zdezorientowana

Pegula zupełnie zdezorientowana. Nie wiedziała, jak się zachować

Po meczu finałowym, kiedy zawodniczka dumnie dzierżyła już w rękach trofeum, doszło do zabawnej scenki. Jeden z organizatorów podszedł do niej i próbował skłonić ją do tego, by wyciągnęła w górę palec wskazujący, na znak, że jest numerem "1". Pegula jednak początkowo nie zrozumiała intencji mężczyzny, odruchowo cofnęła puchar i była zupełnie zdezorientowana.