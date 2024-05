Co za rewanż Magdy Linette, awans w 81 minut. Kolejne starcie z Białorusinką

Rywalką Polki w pierwszej rundzie okazała się Lin Zhu. Obie grały ze sobą dotychczas dwukrotnie - i za każdym razem to Chinka opuszczała kort jako zwyciężczyni. Ostatni pojedynek odbył się przed rokiem w Birmingham. Wówczas 32-latka ugrała zaledwie trzy gemy, nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Zwłaszcza w drugim secie, który przegrała 0:6. Teraz nadarzyła się doskonała okazja do rewanżu.

Reklama