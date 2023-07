Co za przystawka przed Wimbledonem. Niesamowity tie-break w finale, ogromny pokaz charakteru

Co to był za tie-break! Madison Keys i Daria Kasatkina zapewniły publice w Eastbourne niesamowite emocje w drugim secie swojego pojedynku finałowego. Amerykanka wygrała ostatecznie 2:0 i choć pierwszego seta wygrała dosyć gładko, 6:2, to w drugim o wyniku zadecydować musiał tie-break, który sam był niemal oddzielnym setem. Keys wykorzystała dopiero 5. piłkę meczową, wygrywając ostatecznie 15:13.