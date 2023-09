Co za poświęcenie Djokovicia! Serb pieczętuje klęskę Hiszpanów

Jeszcze we wtorek Novak Djoković świętował swój sukces na US Open razem z serbskimi koszykarzami, którzy zostali wicemistrzami świata , a już trzy dni później zagrał w barwach swojej drużyny narodowej w meczu Pucharu Davisa .

Novak Djoković powitany przez tłum po zwycięstwie w US Open. WIDEO

Novak Djoković powitany przez tłum po zwycięstwie w US Open. WIDEO

Jego drużyna podejmowała Hiszpanię . Dla tenisistów z Półwyspu Iberyjskiego był to mecz z cyklu "być albo nie być", bowiem przegrali pierwsze spotkanie z reprezentacją Czech . Nie pomagała dodatkowo absencja Carlosa Alcaraza , który jeszcze przed startem wycofał się z rywalizacji w Pucharze Davisa z powodu zmęczenia i został zastąpiony przez Alberta Ramosa-Vinolasa . W zdecydowanie lepszym położeniu do starcia przystępowali Serbowie , którzy na inaugurację okazali się lepsi od Korei Południowej .

Po zwycięstwie Laslo Djere nad Albertem Ramosem-Vinolasem stało się jasne, że jeśli Novak Djoković pokona w kolejnym starciu Alejandro Davidovicha Fokinę, to przypieczętuje awans swojej kadry do turnieju finałowego Pucharu Davisa.

Drużyna z kraju Novaka Djokovicia dotychczas tylko raz triumfowała w rozgrywkach Pucharu Davisa . Miało to miejsce w 2010 roku, kiedy w Belgradzie reprezentacja z Półwyspu Bałkańskiego pokonała Francję 3:2. Dwa punkty w tym spotkaniu zapewnił dla swojej kadry obecny lider rankingu ATP, który pokonał w singlowych pojedynkach Gillesa Simona i Gaela Monfilsa . Jeśli Nole wystąpi w turnieju finałowym, to kto wie - być może na koniec sezonu Serbia będzie święcić swój drugi triumf w tych rozgrywkach.

Finał US Open. Daniił Miedwiediew - Novak Djoković Skrót meczu. WIDEO

Finał US Open. Daniił Miedwiediew - Novak Djoković Skrót meczu. WIDEO

Oprócz Serbów z grupy C wyszli także Czesi. Odpadli zaś Hiszpanie - sześciokrotni triumfatorzy rozgrywek. Dla ojczyzny Rafy Nadala i Carlosa Alcaraza to ogromne rozczarowanie - zwłaszcza, że w tym roku turniej finałowy ponownie zawita do Hiszpanii.