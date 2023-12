Prosto z Arabii Saudyjskiej lider rankingu ATP udał się do Australii, a mówiąc dokładniej - do Perth, bo właśnie w tym mieście reprezentacja Serbii rozgrywa swoje spotkania fazy grupowej podczas drużynowych rozgrywek United Cup. Bałkańska ekipa znalazła się w grupie E. W niedzielny wieczór czasu australijskiego drużyna z Novakiem Djokoviciem w składzie zainaugurowała zmagania od pojedynku z drużyną Chin .

Bezwzględy Novak Djoković. Znakomity występ Serba w pierwszym meczu sezonu

Dzisiejszy pojedynek europejsko-azjatycki rozpoczął się od starcia Novaka Djokovicia z Zhizhenem Zhangiem. Serb świetnie pilnował swojego podania i nie pozwalał dojść do głosu swojemu przeciwnikowi. Przy własnym serwisie reprezentant Chin miał już problem w czwartym gemie pierwszej partii, ale wówczas udało mu się obronić break pointa. Dwa gemy później Djoković był już jednak bezwzględny i przełamał przeciwnika do zera. Później kontrolował już przebieg seta i wygrał go 6:3.