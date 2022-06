Co za nowina! Agnieszka Radwańska wraca na korty Wimbledonu

Kolejna Polka zagra na najbliższym Wimbledonie! Już w tegorocznym turnieju będziemy mogli śledzić zmagania... Radwańskiej. Doświadczona tenisistka weźmie udział w pokazowym turnieju legend i wystąpi w parze z serbską gwiazdą Jeleną Jankovic.

Radwańska zakończyła profesjonalną karierę w 2018 roku, ale od niedawna szlifuje formę w rozgrywkach Lotto SuperLIGI. Niedawno podscyciła atmosferę wokół własnej osoby wrzucając post na Instagrama z podpisem: "Do zobaczenia na SuperLIDZE i Wimbledonie", co mogło dać do myślenia fanom.

Wimbledon. Agnieszka Radwańska wystąpi w turnieju legend

Przypuszczenia okazały się trafne, a Polka będzie jedną z wielu gwiazd światowego tenisa. W turnieju wezmą udział m.in. Martina Hingis, Kim Clijsters, Barbara Schett czy Francesca Schiavone. Polka i jej serbska partnerka będą rozstawione z numerem szóstym.

