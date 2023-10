Co za emocje. 14-12 w super tie-breaku, będziemy mieli polski ćwierćfinał

Wygrane spotkania zagwarantowały nam polski bój o półfinał

Decydująca rozgrywkach do 10 wygranych punktów okazała się niezwykle zacięta. Rywalki prowadziły już 7-4, ale potem 5 punktów z rzędu trafiło na konto Falkowskiej i Siskovej, przez co otrzymały dwie piłki meczowe. Nie udało się wykorzystać żadnej z nich, a po chwili to przeciwniczki mogły zakończyć spotkanie na swoją korzyść. Na szczęście Polka i Czeszka wyratowały się z opresji. Później polsko-czeski duet dostawał kolejne okazje na zakończenie, aż w końcu udało się. Końcowy wynik super tie-breaka to 14-12 dla Weroniki i Anny.