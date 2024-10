Co za debiut w turnieju WTA. Było 0:4, ale mistrzyni wielkoszlemowa pokonana

To był wymarzony debiut w drabince głównej turnieju WTA. Japonka Aoi Ito, która awansowała do niej po kwalifikacjach, pokonała w pierwszej rundzie turnieju w Osace mistrzynię wielkoszlemową Amerykankę Sofię Kenin, mimo że w decydującym secie przegrywała już 0:4 i 2:5! Ostatecznie reprezentantka gospodarzy zwyciężyła 6:2, 3:6, 7:5. Dla niej to już ósmy wygrany mecz z rzędu.