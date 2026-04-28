Co z występem Świątek na Roland Garros? Ekspert bije na alarm. "Trochę nie wierzę"

W tenisowym życiu Igi Świątek od początku sezonu dzieje się naprawdę wiele. Jej trenerem został Francisco Roig, który zajął miejsce Wima Fissette'a. Pod wodzą nowego szkoleniowca Polka do tej pory rozegrała cztery mecze. Dwa kończyły się porażkami, a dwa zwycięstwami.

W Stuttgarcie Świątek dotarła do ćwierćfinału, gdzie lepsza okazała sięMirra Andriejewa. W Madrycie po wygranej z Darią Snigur zmierzyła się z Ann Li. Niestety w starciu z Amerykanką 24-latka została zmuszona skreczować. Wszystko przez wirusa, który zaatakował jej organizm.

Choroba nie jest na tyle poważna, żeby Raszynianki zabrakło na zbliżającym się WTA 1000 Rzym. Zmagania w stolicy Włoch ruszą 5 maja, czyli za tydzień. "Jestem bardzo podekscytowana na myśl o kolejnym turnieju w Rzymie" - pisała niedawno sama Świątek.

Same w sobie zawody Internazionali d'Italia będą ważne nie tylko ze względu na końcowy rezultat, ale również perspektywę nadchodzącego Roland Garros. Wielki Szlem w Paryżu rozpoczyna się 24 maja.

Podczas poniedziałkowej transmisji podcastu "Break Point" o najbliższym kalendarzu Igi Świątek wypowiedział się Marek Furjan. Zdaniem eksperta Świątek powinna dobrze wypaść w Rzymie, aby realnie myśleć o sukcesie we Francji.

- Skraca się Idze czas do Rolanda (...) Trudno będzie Idze myśleć o wygraniu turnieju bez zbudowania się przed nim. Ja trochę nie wierzę - na chwilę obecną - że jeżeli Iga nie odniesie jakiegoś sukcesu w Rzymie, to na Roland Garros będzie odgrywała pierwszoplanową rolę - stwierdził.

- A niestety do tego Rolanda został jeden turniej - dodał po chwili. W przeszłości Polka aż trzykrotnie zgarniała tytuł w Rzymie. Jak będzie tym razem?

- Rzym w przeszłości jej bardzo sprzyjał. Jest wolny, dobrze się kojarzy. To jest - mam wrażenie - turniej, w którym Iga będzie chciała pokazać się z bardzo dobrej strony. Ona potrzebuje ważnych zwycięstw, potrzebuje się zbudować przed - kto wie - może najważniejszym dla siebie startem w najbliższym czasie - podsumował ekspert.

Iga Świątek dotarła już na turniej WTA 1000 w Rzymie

Iga Świątek podczas Roland Garros 2025

Iga Światek, Rzym 2024. Polka zacznie wkrótce bronić większości swoich punktów, które obecnie ma w rankingu WTA

