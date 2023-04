Rafael Nadal wciąż nie wrócił do gry po kontuzji odniesionej 18 stycznia, kiedy to przegrał z Mackenziem McDonaldem w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Ból nie pozwolił mu wtedy rywalizować na swoim normalnym poziomie. Hiszpan 27 lutego wrócił do treningów, ale do teraz uraz nie został w pełni zaleczony. 36-latek rezygnuje ze startów w kolejnych turniejach, jednak jego wujek w rozmowie z Radio Marca przyznał, że na pewno zagra w Rolandzie Garrosie, który zacznie się 28 maja.