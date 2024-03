Co z pozwoleniem dla Sabalenki na udział w IO? MKOI przekazał decyzję

Dokładnie 26 lipca rozpoczną się letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu, które potrwają do 11 sierpnia. Swój turniej w ich trakcie będą miały tenisistki i tenisiści. Bez wątpienia jedna z faworytek do złota będzie Iga Świątek, tym bardziej że zmagania zostaną rozegrane na uwielbianych przez nią kortach Rolanda Garrosa. Za jej największą rywalkę uchodziła Aryna Sabalenka, ale ostatnio pojawił się sensacyjne doniesienia, jakby Białorusinka nie została dopuszczona do startu. Reklama

Co z występem Aryny Sabalenki na igrzyskach w Paryżu? MKOI wyjaśnia

W minioną sobotę portal tennisuptodate przekazał, że Aryna Sabalenka i Wiktoria Azarenka nie wystąpią na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Zdaniem serwisu obie zawodniczki nie znalazły się w gronie 22 białoruskich sportowców, którzy wezmą udział w najważniejszej imprezie czterolecia (rosyjskich będzie 37 - dop.red.). MKOI tłumaczył, że grono jest tak małe, ponieważ obejmuje zawodniczki i zawodników, którzy nie poparli inwazji Rosji na Ukrainę i nie mają powiązań z armią i agencjami wojskowymi.

Państwowa Rosyjska Agencja Informacyjna (RIA Novosti) postanowiła zweryfikować te informacje u źródła. Jak się okazuje, obie zawodniczki nie są objęte żadnym zakazem, który uniemożliwiałby im start na najbliższych igrzyskach.

Obecnie żadna tenisistka nie jest wykluczona z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. ~ brzmi odpowiedź MKOI cytowana przez RIA Novosti.

Co prawda MKOI w komunikacie nie odniósł się bezpośrednio do Sabalenki i Azarenki, ale z komunikatu można odczytać, że aktualnie nie ma żadnych przeciwwskazań, by Białorusinek zabrakło na starcie.

Sabalenka odpadła z turnieju w Miami. Iga Świątek pozostaje w walce o kolejny triumf

Aktualnie trwa turniej w Miami, w którym Aryna Sabalenka zakończyła już rywalizację. Wiceliderka światowego rankingu rozpoczęła grę od II rundy, mimo tragedii w postaci nagłej śmierci jej życiowego partnera. W pierwszym meczu udało jej się pokonać 6:4, 6:3 Paulę Badosę, ale w kolejnym spotkaniu uległa już Ukraińce Anhelinie Kalininej 4:6, 6:1, 1:6. Reklama

Szansę na wygranie zmagań wciąż ma Iga Świątek. Na drodze do finału pokonała Camilę Giorgi (6:1) i Lindę Noskovą (7)6:7, 6:4, 6:4. W IV rundzie Miami Open Polka zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Do ich starcia dojdzie w nocy z poniedziałku na wtorek, nie wcześniej niż o godzinie 1:30 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu w Interii Sport.

Aryna Sabalenka / AFP