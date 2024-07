Co tam się stało. 6:0, 6:0. "Polski" akcent rozgromiony na igrzyskach w 61 minut

W pierwszej rundzie igrzysk olimpijskich w Paryżu blisko 37-letnia obecnie zawodniczka trafiła na Marię Lourdes Carles, notowaną o 30 lokat niżej w rankingu WTA od Marii . Reprezentantka Argentyny plasuje się aktualnie na 89. pozycji, ale słynie z solidnej gry na mączce. Pokazała to podczas pojedynku z Tatjaną w premierowym starciu na imprezie czterolecia rozgrywanej na paryskich kortach. Niemka nie miała zbyt wiele do powiedzenia.

Efektowny triumf reprezentantki Argentyny. Tatjana Maria bez szans

Pierwszy set przyniósł aż 24 wygranych wymian przez Carle i tylko 9 przez Marię. To znalazło również swoje odzwierciedlenie na tablicy wyników - Niemka nie zdołała ugrać choćby jednego gema i partia zakończyła się tzw. bajglem. W drugim secie widzieliśmy bardziej zaciętą rywalizację, Tatjana miała nawet swojego break pointa... ale to nadal nie starczyło do tego, by półfinalistka Wimbledonu 2022 dopisała jakąkolwiek zdobycz do swojego rezultatu. Wszystkie zacięte gemy padały łupem reprezentantki Argentyny.