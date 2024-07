Co się tam wydarzyło! Popis Alcaraza i jego rywala, publiczność aż wstała

Carlos Alcaraz wygrał z Francesem Tiafoe po pięciosetowym, pełnym emocji pojedynku. Jeden punkt Francuz zdobył po niesamowitej akcji. Publiczność nie mogła uwierzyć w to, co widzi, wszyscy wstali z miejsc. To jedynie zapowiedź tego, co może czekać fanów aktualnej rankingowej trójki na jego następnych meczach. Brawura, szybkość reakcji i pomysłowość sprawiły, że to spotkanie trzeciej rundy oglądało się z zapartym tchem.