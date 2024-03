Co się dzieje w Dubaju, kolejny Rosjanin wyleciał z turnieju. Pogromca Hurkacza w finale

W czwartek Ugo Humbert był już o krok od pożegnania się z rywalizacją w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W drugim secie ćwierćfinałowego starcia Hubert Hurkacz miał aż trzy piłki meczowe , ale żadnej z nich nie wykorzystał. Francuz doprowadził do decydującej partii, w której uzyskał przewagę już na samym początku i dowiózł ją do samego końca, ostatecznie meldując się w najlepszej "4" turnieju w Dubaju.

Miał być kolejny finał Miedwiediewa z Rublowem. Obu tenisistów zabraknie jednak w meczu o tytuł

Niewykorzystane okazje Daniiła zemściły się na nim w kolejnym gemie, kiedy to Humbert wypracował sobie kolejnego break pointa w tym spotkaniu. Francuz znów okazał się skuteczny, dzięki czemu objął prowadzenie 5:3 i mógł serwować po awans do wielkiego finału. Rosjanin robił, co mógł, było nawet 30-30, ale ostatnie dwa punkty spotkania należały do Humberta. Ostatecznie Ugo wygrał spotkanie 7:5, 6:3 i po raz trzeci w swojej karierze pokonał Miedwiediewa.