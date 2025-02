Co się dzieje? Kolejna rywalka Igi Świątek ogłasza rezygnację. "Przepraszam..."

Iga Świątek wraca do gry. Lista potencjalnych rywalek z czołówki coraz krótsza

Z imprez w Linzu i Abu Zabi zrezygnowała za to Iga Świątek . Po przegranym półfinale AO polska tenisistka zrobiła sobie dłuższą przerwę. Wróci do gry w Dosze, by bronić tytułu sprzed roku. W stolicy Kataru wygrała zresztą trzy razy z rzędu, co wcześniej nie udało się żadnej innej zawodniczce.