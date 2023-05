Ciskają gromy w Djokovicia. Nie hamują się. "Zniszczyć reputację, deportować"

Jeśli Novak Djokovic ma coś ważnego do przekazania, to jedynie to, że nie obchodzi go zdanie innych ludzi. Napisał "Kosowo jest sercem Serbii, powstrzymaj przemoc" na kamerze podczas Rolanda Garrosa (...) Jego przekaz to nie wiele więcej niż antywojenne hasło. Jawnie popiera naleganie swojego kraju na suwerenność terytorialną innego państwa. Gdyby coś podobnego zrobił inny znany tenisista, reakcja byłaby błyskawiczna. Wyobrażasz sobie Daniła Miedwiediewa piszącego, że "Krym jest sercem Rosji"?

~ denerwował się dziennikarz "Telegraph" Oliver Brown.