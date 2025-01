Cios w Świątek, a teraz to. Wywołała burzę w Australii. "Bachor przekroczył granicę"

Na przełomie lipca i sierpnie 2024 roku o Danielle Collins usłyszała niemal cała Polska. To właśnie Amerykanka po przegranym meczu z Igą Świątek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nazwała Polkę "fałszywą" . Mistrzyni Rolanda Garrosa wówczas nie miała pojęcia, z czego wynikały słowa rywalki. Dziś wszystko jest już o wiele jaśniejsze. Danielle Collins po prostu szuka kontrowersji i chce, aby jej nazwisko jak najczęściej przewijało się w mediach. Nieważne, w jakim kontekście.

W skrócie: Danielle Collins pokonała Destanee Aiavę na jej australijskiej ziemi i, co oczywiste, w trakcie meczu musiała liczyć się z nieprzychylnością miejscowych kibiców. Po spotkaniu jednak nie wytrzymała i zaczęła prowokować ich swoimi gestami i wypowiedziami. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ i TUTAJ .

W Australii wrze po zachowaniu Danielle Collins. "Rozwydrzony bachor"

- Podczas meczu myślałam, że skoro już tu jestem, to równie dobrze mogę przyjąć duży czek. Coco (Vandeweghe - przyp. red.) i ja uwielbiamy pięciogwiazdkowe wakacje , część tego przeznaczymy na to, więc dziękuję wszystkim za wsparcie - powiedziała prowokująco i ironicznie po meczu Danielle Collins.

Nie był to pierwszy raz, jak Danielle Collins przenosi swoje "show" z kortu do mediów społecznościowych. Po finałowym meczu United Cup 2025 pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi zawodniczka zmieniła swoje zdjęcie profilowe, które ma ustawione do dziś. Widać na nim Danielle Collins, która nie chce spojrzeć w oczy Idze Świątek podczas ich przywitania przed finałową rywalizacją.