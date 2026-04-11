- Wiadomo, żeby w takim meczu grać skutecznie, musimy być w najmocniejszym składzie i też nie mamy żadnych gwarancji - te słowa Dawida Celta mówią wszystko na półmetku rywalizacji Polek z Ukrainkami w PreZero Arenie Gliwice, gdzie w pięknej hali trwa walka o ogromną stawkę.

Magdalena Fręch wielką nieobecną w reprezentacji. "Ma inne plany"

Rywalki przyjechały na Górny Śląsk naszpikowane gwiazdami, o czym wczoraj przekonaliśmy w dwóch potyczkach singlowych. Najpierw Magda Linette przegrała z Martą Kostiuk, a następnie Katarzyna Kawa nie sprostała Elinie Switolinie. Ten wynik oznacza, że przed trzema dzisiejszymi potyczkami (początek o godz. 12) biało-czerwone nie mają już żadnego marginesu błędu. Jeszcze jedno potknięcie sprawi, że Ukraińcy będą mogli rezerwować loty na wrześniowe finały w Shenzen.

Poza Linette i Kawą, kapitan kadry powołał na to spotkanie jeszcze trzy zawodniczki: Maję Chwalińską, Lindę Klimowicovą oraz Martynę Kubkę. O nieobecności Igi Świątek wiemy już wszystko, temat był roztrząsany na lewo i prawo, a w ostatnich godzinach kropkę nad "i" porządkując wszystko postawił Celt.

Trudno jednak było realnie myśleć o postawieniu się Ukrainkom, skoro w naszym zespole poza rakietą numer 1, nie ma także tenisistki numer 2, czyli Magdaleny Fręch. Notowana obecnie na 39. miejscu w rankingu WTA Polka po raz ostatni w kadrze zagrała 16 listopada 2024 roku podczas turnieju finałowego Billie Jean King Cup w Maladze. W ćwierćfinale przeciwko Czechom zmierzyła się z potyczce singlowej z Marie Bouzkową i przegrała w trzech setach 1:6, 6:4, 4:6.

Co sprawia, że tak długo nie oglądamy jej w narodowych barwach i przeciw Ukrainkom nie przejęła pozycji naturalnej liderki zespołu? To pytanie wywołało niełatwy temat, z którego bardzo ostrożnie starał się wybrnąć Celt.

- Magdalena Fręch też w zeszłym roku nie grała w reprezentacji. Myślę, że jak powiem, iż aktualnie ma inne plany i nie są to plany związane z reprezentacją, to zakończę ten temat w ten sposób - odparł kapitan.

Z Gliwic - Artur Gac

Magdalena Fręch

