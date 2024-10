Cios w mistrzynię US Open, media potwierdzają. Pół miliona złotych w tle

Na nieprawdopodobnego wręcz pecha podczas ostatnich kilkunastu miesięcy narzeka Emma Raducanu. Brytyjkę co rusz nawiedzają różnego rodzaju kontuzje, przez które trudno jej zbliżyć się do wyników osiąganych chociażby w sezonie 2021. Triumfatorka US Open przeżywa problemy nie tylko na korcie. Jak informują wyspiarskie media, właśnie straciła cenną rzecz wartą ponad pół miliona złotych. To ma być efekt słabszej postawy na arenach całego świata.