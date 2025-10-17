Cios dla Wiktorowskiego. Komunikat nadszedł w środku nocy. Decyzja jest ostateczna

Powiedzieć, że końcówka sezonu w wykonaniu Naomi Osaki nie jest udana, to jak nie powiedzieć nic. 16. zawodniczka rankingu WTA przeżywa ostatnio kiepski okres. Z "tysięcznika" w Pekinie reprezentantka Japonii odpadła już po pierwszym meczu. Z turniejowej drabinki wyrzuciła ją wówczas Aliaksandra Sasnowicz.

Potem przyszedł czas na Wuhan, gdzie niegdyś pierwsza rakieta świata musiała powiedzieć "pas" już po drugiej rundzie, w której przegrała z Lindą Noskovą. Szansą na przerwanie złej passy dla Naomi Osaki miał być start przed własną publicznością w rodzinnej Osace. Także tutaj ostatecznie nic nie potoczyło się jednak zgodnie z jej oczekiwaniami.

WTA Osaka. Naomi Osaka wycofała się z turnieju. Komunikat w środku nocy

Na japońskich kortach rozstawiona z numerem "1" podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego początkowo radziła sobie dobrze i bez problemu przebrnęła przez dwie pierwsze rundy, pokonując najpierw swoją rodaczkę Wakanę Sonobe, a następnie Holenderkę Suzan Lamens. Drugi ze wspomnianych meczów przyniósł jednak ze sobą przykre konsekwencje...

W piątek Naomi Osaka miała zagrać o półfinał z reprezentantką Rumunii - Jaqueline Cristian. Ćwierćfinał z ich udziałem został jednak odwołany. A wszystko z powodu problemów zdrowotnych Japonki, przez które ta postanowiła wycofać się z dalszej rywalizacji. Organizatorzy turnieju WTA 250 w Osace nadali komunikat w tej sprawie w piątek tuż po godzinie 3:00 nad ranem czasu polskiego.

Chcielibyśmy poinformować, że Naomi Osaka nie wyzdrowiała jeszcze po kontuzji lewej nogi, której doznała w drugiej rundzie turnieju i w związku z tym wycofała się z zaplanowanego na dziś ćwierćfinału

Tym samym Jaqueline Cristian z automatu znalazła się w najlepszej czwórce turnieju. Dziś poznamy jej półfinałową rywalkę, którą zostanie Tereza Valentova lub Olga Danilović. Dla 27-latki będzie to trzeci występ w półfinale imprez głównego cyklu w tym sezonie, lecz pierwszy, który nie będzie rozgrywany na mączce.

Pierwszą półfinalistką po drugiej stronie drabinki została natomiast rozstawiona z numerem cztery kanadyjska tenisistka Leylah Fernandez, która pokonała 7:6 (2), 6:3 reprezentantkę Słowacji Rebeccę Sramkovą.

