Cios dla Sabalenki, musi oddać fortunę. Nie miała innego wyjścia

Jakub Rzeźnicki

Pasjonującą walkę stoczyły Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina w finale Indian Wells. Po trwającym ponad 2,5h spotkaniu tytuł powędrował ostatecznie w ręce Białorusinki. Był to dla niej historyczny dzień - po raz pierwszy w karierze triumfowała w Indian Wells. Niedługo po meczu spadł na nią cios, którego mogła się nie spodziewać. Dość powiedzieć, że liderka rankingu WTA w chwilę straciła fortunę.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaPhoto by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

Po pierwszym secie finału Indian Wells wydawało się, że zwycięstwo padnie łupem Jeleny Rybakiny. Kazaszka, która ostatnio regularnie wygrywała z Aryną Sabalenką triumfowała w pierwszej partii 6:3 i prezentowała się dużo pewniej. Białorusinka nie wywiesiła jednak białej flagi i odwróciła losy rywalizacji.

W drugim secie to ona triumfowała 6:3, a o losach finału przesądziła trzecia partia, zakończona tie-breakiem. Czy można było wyobrazić sobie piękniejsze zwieńczenie rywalizacji dwóch najlepszych obecnie tenisistek globu?

Po ponad dwóch i pół godzinie gry to Sabalenka mogłą wyrzucić ręce w górę w geście triumfu. Po dwóch kolejnych porażkach udało jej się pokonać Rybakinę, a do tego po raz pierwszy w karierze sięgnęła po tytuł Indian Wells.

Sportowe życie

Anna Dymarczyk
    Wygrana oczywiście zapewniła jej potężny zastrzyk gotówki. Dla zwyciężczyni przewidziane było aż 865 tysięcy funtów. Taka kwota nie wpłynęła jednak na konto Białorusinki. Można nawet powiedzieć, że w chwilę straciła ona fortunę.

    Sabalenka straciła fortunę. Wszystko przez prawo w Kalifornii

    Wszystko za sprawą obowiązującego w Kaliforni systemu podatkowego. W związku z tym, że zawodniczka nie jest rezydentką Stanów Zjednoczonych, jej wygrana została objęta podatkiem na poziomie aż 30 procent. Jakby tego było mało, prawo w Kaliforni stanowi, że osoby niezamieszkujące jej terenu muszą dodatkowo zapłacić z tego tytułu 7-procentowy podatek.

    Ojcu Świątek puściły nerwy. Jest gorąco. Ujawniono treść rozmowy telefonicznej

    Z wygranej na poziomie 865 tysięcy funtów Sabalence ostatecznie odjęto aż 37 procent. Straciła tym samym 321 tysięcy funtów. Z nagrody pozostały jej 544 tysiące. W przeliczeniu na złotówki, musiała ona zapłacić ponad półtora miliona złotych podatku. Z pewnością nie jest to jednak dla liderki rankingu WTA powód do smutku.

    27-latka umocniła się na szczycie rankingu WTA, powiększając przy tym jednocześnie imponujących już i tak rozmiarów majątek. Od początku kariery z kortów podniosła ona zawrotną sumę 47, 875, 138 mln dolarów. W przeliczeniu daje to ponad 178 milionów złotych.

    Tenis

    Katarzyna Koprowicz
    kobieta w sportowym stroju przemawia do mikrofonu przy podium, na którym stoi okazały puchar turniejowy
    Aryna Sabalenka z trofeum Indian WellsMatthew StockmanAFP
    tenisistka w białym stroju wykonuje forehand, koncentrując się na piłce tenisowej odbijanej rakietą podczas meczu na korcie
    Jelena RybakinaClive BrunskillAFP
    tenisistka w różowej sukience wyraża silne emocje na korcie, trzymając rakietę w dłoni, w tle widoczna tablica wyników
    Aryna SabalenkaJOHN G. MABANGLOEPA
    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja