Tenisowe sankcje na zawodników z Rosji i Białorusi zostały wprowadzone pod koniec lutego 2022 roku - tuż po pełnoskalowej napaści wojsk Putina na Ukrainę. Nie oznaczały one całkowitego wykluczenia z rywalizacji - tę skrajną zastosowano tylko w przypadku zmagań drużynowych, np. United Cup, BJK Cup czy Pucharu Davisa. Indywidualnie mogą grać, ale jako zawodnicy neutralni, bez przynależności narodowej i symboli.

Ma to oczywiście również wpływ na kłopoty z podróżowaniem, uzyskiwaniem wiz do niektórych krajów, ale i ograniczonym finansowaniem ze strony federacji rosyjskiej. Stąd poszukiwania innych "ojczyzn".

Najgłośniejszą zmianą flagi była oczywiście ta w wykonaniu Darii Kasatkiny, która od wiosny reprezentuje Australię. Ostatnio jednak w jej ślady poszły inne zawodniczki. Anastazja Potapowa reprezentuje już Austrię, Maria Timofiejewa, Kamilla Rachimowa i Polina Kudiermietowa - Uzbekistan.

A teraz inna flaga pojawiła się przed zaledwie 19-letnim Daniiłem Sarksianem, któy w tenisowym świecie jakoś specjalnie znany jeszcze nie jest.

Kolejna zmiana obywatelstwa. Rosja traci zawodnika, który był 24. juniorem świata

Młody zawodnik z Permu miał całkiem udaną karierę juniorską, choć nie pokazał się akurat z dobrej strony choćby w jednym turnieju Wielkiego Szlema. A mógł w trzeciej rundzie Australian Open zmierzyć się z naszym Tomaszem Berkietą. Tyle że przegrał już pierwsze spotkanie. Niemniej po tamtych zawodach, w styczniu 2024 roku, był 24. juniorem świata.

Teraz próbuje przebijać się w rankingu ATP przez turnieje ITF. Niedawno w Phan Thiet zmierzył się z naszym Karolem Filarem - i przegrał. Dziś zaczął sezon w turnieju ITF M15 w Monastyrze. I już nie jako zawodnik neutralny, ale pod flagą... Armenii. Bo choć urodził się w Permie, to już samo nazwisko wskazuje, że rodzinne korzenie są w tym właśnie kraju.

Poinformował o tym portal Sportaran.com z Armenii. "19-letni tenisista Daniił Sarksian oficjalnie zmienił obywatelstwo sportowe z rosyjskiego na ormiańskie. Od teraz będzie reprezentował Armenię na turniejach międzynarodowych" - napisano. I zaznaczono, że jako 16-latek Sarksian wyjechał do Akademii Rafaela Nadala - i tam trenował.

W Monastyrze młody zawodnik zaliczył udany debiut w nowych barwach - pokonał rozstawionego z piątką Francuza Nicolasa Tepmahca 6:2, 7:6 (2). A rywal jest o ponad 300 miejsc wyżej na światowej liście.

